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    «Милан» — «Наполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура Серии А «Милан» — «Наполи»

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    «Милан»
    «Милан» на своем поле сыграет с «Наполи» в центральном матче 10-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков в 8-ми матчах. На счету подопечных Паулу Фонсеки 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 16:9.

    «Красно-черные» не смогли сыграть с «Болоньей» в прошлом туре из-за погодных условий, а до этого «Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе» (1:0), реабилитировавшись после поражения от «Фиорентины» (1:2).

    На прошлой неделе «россонери» набрали первые очки в Лиге Чемпионов, обыграв на своем поле «Брюгге» (3:1). После 3-го тура общего этапа «Милан» занимает 25-е место в турнирной таблице.

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    «Наполи»

    «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 9-ти матчах. Отрыв от «Интера» составляет 4 очка, от «Ювентуса» — 5. На счету подопечных Антонио Конте 7 побед, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 16:5.

    «Наполи» подходит ко встрече с «Миланом» с серией из четырех побед подряд. Кроме того, за последние 8 матчей неаполитанцы лишь раз потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом» — 0:0.

    В двух крайних турах «Наполи» с одинаковым счетом 1:0 одолел «Эмполи» в гостях и «Лечче» дома.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А матч в Неаполе завершился со счетом 2:2, а в Милане победу отпраздновали хозяева поля — 1:0.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету «Милана» 5 побед, «Наполи» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Наполи» с коэффициентом 1.88.

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