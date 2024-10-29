«Милан» на своем поле сыграет с «Наполи» в центральном матче 10-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков в 8-ми матчах. На счету подопечных Паулу Фонсеки 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 16:9.

«Красно-черные» не смогли сыграть с «Болоньей» в прошлом туре из-за погодных условий, а до этого «Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе» (1:0), реабилитировавшись после поражения от «Фиорентины» (1:2).

На прошлой неделе «россонери» набрали первые очки в Лиге Чемпионов, обыграв на своем поле «Брюгге» (3:1). После 3-го тура общего этапа «Милан» занимает 25-е место в турнирной таблице.

«Наполи»

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 9-ти матчах. Отрыв от «Интера» составляет 4 очка, от «Ювентуса» — 5. На счету подопечных Антонио Конте 7 побед, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 16:5.

«Наполи» подходит ко встрече с «Миланом» с серией из четырех побед подряд. Кроме того, за последние 8 матчей неаполитанцы лишь раз потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом» — 0:0.

В двух крайних турах «Наполи» с одинаковым счетом 1:0 одолел «Эмполи» в гостях и «Лечче» дома.

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А матч в Неаполе завершился со счетом 2:2, а в Милане победу отпраздновали хозяева поля — 1:0.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Милана» 5 побед, «Наполи» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Наполи» с коэффициентом 1.88.