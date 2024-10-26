«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 13-го тура РПЛна своем поле потерпел минимальное поражение от— 2:3.

На 33-й минуте Даниил Уткин вывел гостей вперед, забив своей бывшей команде.

Через минуту Николай Комличенко сравнял счет, а на 36-й минуте Лечи Садулаев снова вывел «Ахмат» вперед.

Он же на 51-й минуте оформил дубль.

«Ростов» смог лишь сократить преимущество в счете после точного удара Мохаммада Мохеби.

Календарь и таблица РПЛ