«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

Лечи Садулаев Фото: globallookpress.com
На 33-й минуте Даниил Уткин вывел гостей вперед, забив своей бывшей команде.
Через минуту Николай Комличенко сравнял счет, а на 36-й минуте Лечи Садулаев снова вывел «Ахмат» вперед.
Он же на 51-й минуте оформил дубль.
«Ростов» смог лишь сократить преимущество в счете после точного удара Мохаммада Мохеби.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Ахмат 2:3
Голы: 0:1 Даниил Павлович Уткин (33'), 1:1 Николай Комличенко (34'), 1:2 Лечи Садулаев (36'), 1:3 Лечи Садулаев (51'), 2:3 Мохаммад Мохеби (69') Ростов: Хидает Ханкич, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Родриго Саравия, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Ахмат: Гиорги Шелия, Александр Жиров, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Арсен Адамов, Дарко Тодорович, Камило, Исмаэл, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Данил Глебов (60'), Илья Вахания (70'), Владислав Камилов (82'), Умар Сако (82')