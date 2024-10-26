Радимов: «Локомотиву» не хватает запаса прочности

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Конечно, "Локомотиву" не хватает запаса прочности. Говорят, что железнодорожники стали играть лучше в обороне. По сравнению с прошлым сезоном — да, но в этом сезоне команда пропустила в РПЛ уже 16 мячей. Да, "Локомотив" преобразился, но уверенности и психологии победителя у него нет.
Это один из важнейших матчей для москвичей, так как удачный результат может их воодушевить на оставшуюся часть чемпионата», — сказал Радимов на канале «Матч ТВ».
«Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (27) идет третьим.