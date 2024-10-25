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    Моуринью назвал лучшего игрока в матче «Фенербахче» — «МЮ»

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в рамках общего этапа Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мы играли с командой выше нас уровнем. В Премьер-лиге выше уровень мастерства, интенсивности, темпа и вообще всего.

    Мои парни потрясающе провели матч. Игру мы заканчивали с центральным защитником на позиции правого и правым на позиции левого. Пришлось справляться с безумной головоломкой, но игра наша была экстраординарной. Лучшего я и не мог ожидать от игроков.

    Феноменальная игра. "МЮ" забил в той ситуации, в который мы и знали, что он на это способен. Знали, поскольку скорость его вингеров и набегающих игроков средней линии — это и есть то, чем можно было нас уязвить.

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    • Онана дважды спас невероятным образом. Моему вратарю спасать не пришлось, а он совершил за десять секунд два непостижимых сейва. Он — игрок, определивший результат. Он не отбил 20 мячей, но дважды сделал это попросту невообразимо», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

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