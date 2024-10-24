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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Осинькин: «Крылья» безобразно сыграли в обороне, пропустили все что можно

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против «Динамо» (3:6).

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счет. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества. Надо признать, что "Крылья" безобразно сыграли в обороне. Пропустили все что можно. Не хочу эту тему развивать.

    В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем. Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона — это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали.

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    • Чем вызван выход на поле Ежова? Планировали сделать двойную замену: выпустить Ежова и Олейникова. Хотели спасти игру, пытались таким образом сохранить структуру с полноценным центральным нападающим», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

    По итогам группового этапа Кубка России «Крылья Советов» заняли последнее 4-е место в группе А с 2 очками в активе.

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