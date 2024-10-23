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    Финал Лиги чемпионов в 2027 году может пройти в Баку или Мадриде

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    Как минимум две национальные ассоциации заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов в 2027 году.

    Стадион «Метрополитано» в Мадриде
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    Стадион «Метрополитано» в Мадриде

    Через три года финал Лиги чемпионов хотят принять столица Азербайджана Баку (Олимпийский стадион) и столица Испании Мадрид (стадион «Метрополитано»).

    На проведение финала женской Лиги чемпионов претендуют «Камп Ноу» (Барселона), «Национальный стадион» (Варшава), «Санкт-Якоб Парк» (Базель) и «Миллениум» (Кардифф).

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    • Окончательные предложения должны быть поданы вместе с заявочными пакетами до 19 марта 2025 года.

    Хозяева финальных матчей Лиги чемпионов 2027 года будут определены в мае 2025-го.

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