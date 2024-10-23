Финал Лиги чемпионов в 2027 году может пройти в Баку или Мадриде

Как минимум две национальные ассоциации заинтересованы в проведении финалав 2027 году.

Через три года финал Лиги чемпионов хотят принять столица Азербайджана Баку (Олимпийский стадион) и столица Испании Мадрид (стадион «Метрополитано»).

На проведение финала женской Лиги чемпионов претендуют «Камп Ноу» (Барселона), «Национальный стадион» (Варшава), «Санкт-Якоб Парк» (Базель) и «Миллениум» (Кардифф).

Окончательные предложения должны быть поданы вместе с заявочными пакетами до 19 марта 2025 года.

Хозяева финальных матчей Лиги чемпионов 2027 года будут определены в мае 2025-го.