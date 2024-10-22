Гвардиола: Еще пару дней назад я ничего не знал о «Спарте»

Главный тренервысказался о предстоящем поединке сов Лиге чемпионов.

«Команда много раз доказывала, что способна очень быстро забывать как хорошие, так и плохие моменты и быть готовой к следующей игре.

Мы играем в Лиге чемпионов против "Спарты", у которой столько же очков, сколько и у нас. Они создают много проблем сопернику.

Еще пару дней назад я ничего не знал о "Спарте", но когда стал наблюдать за ними, у меня сложилось хорошее впечатление», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Соперники сойдутся между собой в среду, 23 октября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.