Денисов о победе «Спартака»: Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры

Защитниквысказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против махачкалинского(1:0).

«Настраивались на матч, как обычно. Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры. Понимали, что в Махачкале будет много борьбы. Тяжёлая игра — на такую мы и настраивались.

Получаешь удовольствие от игры, когда выигрываешь единоборства и имеешь много моментов в атаке. У нас были моменты, но могли забивать больше. Хотелось победить команду, которую в этом сезоне мы не обыгрывали», — передает слова Денисова Чемпионат.

По итогам группового этапа Кубка России «Спартак» занял 1-е место в своей группе с 15-ю очками в активе.