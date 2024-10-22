1-й таймРеал — Боруссия ДОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
    Все новости спорта

    Денисов о победе «Спартака»: Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:0).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Настраивались на матч, как обычно. Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры. Понимали, что в Махачкале будет много борьбы. Тяжёлая игра — на такую мы и настраивались.

    Получаешь удовольствие от игры, когда выигрываешь единоборства и имеешь много моментов в атаке. У нас были моменты, но могли забивать больше. Хотелось победить команду, которую в этом сезоне мы не обыгрывали», — передает слова Денисова Чемпионат.

  • РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • По итогам группового этапа Кубка России «Спартак» занял 1-е место в своей группе с 15-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок порадует высокой результативностью
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Предстоит тренировка с повышенной ответственностью
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры