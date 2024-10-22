Бундеслига. «Бавария» и «Лейпциг» делят место на троне

Изменения в турнирной таблице
«Айнтрахт» потерял сразу три строчки в немецком чемпионате, опустившись на 6 место, пропустив вперёд себя «Фрайбург» (3 место), «Байер» (4 место) и «Унион» (5 место).
С 11 на 8 место в турнирной таблице поднялся «Вердер», вниз скатились «Штутгарт» (с 9 на 10), «Майнц» (с 10 на 12), «Вольфсбург» (с 12 на 13), «Аугсбург» (с 13 на 15), «Санкт-Паули» (с 15 на 16).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Положительным тур получился для «Боруссии» (М), которая поднялась с 14 на 11, а «Хоффенхайма», поднявшегося с 16 на 14 место в Бундеслиге.
Двоевластие
По 17 очков в турнирной таблице набрали «Бавария» и «Лейпциг». В рамках минувшего тура немецкая машина нанесла сокрушительное поражение «Штутгарту» (4:0).
В составе «Баварии» хет-трик оформил Гарри Кейн, ещё один мяч на свой счёт записал Кингсли Коман.
«Лейпциг» добился успеха в гостевом матче против «Майнца» (2:0). За победителей голами отметились Хави Симонс и Вилли Орбан.
Группа преследователей
На третьем месте расположился «Фрайбург», который дышит в спину «Баварии» и «Лейпцигу». В 7 туре немецкого чемпионата команда обыграла «Аугсбург» (3:1) и набрала 15 очков.
У действующего чемпиона «Байера» в активе 14 пунктов, «фармацевты» выиграли у «Айнтрахта» (2:1). Столько же баллов набрал «Унион», который переиграл «Хольштайн Киль» (2:0).
Подтянулась к группе лидеров «Боруссия» из Дортмунда, «черно-желтые» добились победы в матче против «Санкт-Паули» (2:1) и набрали 13 пунктов.
Тур № 8
Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в субботу, 26 октября. «Фармацевты» в гостях сыграют против «Вердера», «Лейпциг» примет «Фрайбург».
В воскресенье, 27 октября лидер Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде против «Бохума».
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Матчи 8-го тура чемпионата Германии пройдут с 25 по 27 октября.