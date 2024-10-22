Бундеслига. «Бавария» и «Лейпциг» делят место на троне

«Бавария» и «Лейпциг» идут без поражений в немецкой Бундеслиге. За лидерами продолжает погоню действующий чемпион «Байер». «Хоффенхайм» покинул зону вылета, а «Санкт-Паули» оказался в группе аутсайдеров.

Изменения в турнирной таблице

«Айнтрахт» потерял сразу три строчки в немецком чемпионате, опустившись на 6 место, пропустив вперёд себя «Фрайбург» (3 место), «Байер» (4 место) и «Унион» (5 место).

С 11 на 8 место в турнирной таблице поднялся «Вердер», вниз скатились «Штутгарт» (с 9 на 10), «Майнц» (с 10 на 12), «Вольфсбург» (с 12 на 13), «Аугсбург» (с 13 на 15), «Санкт-Паули» (с 15 на 16).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Положительным тур получился для «Боруссии» (М), которая поднялась с 14 на 11, а «Хоффенхайма», поднявшегося с 16 на 14 место в Бундеслиге.

Двоевластие

По 17 очков в турнирной таблице набрали «Бавария» и «Лейпциг». В рамках минувшего тура немецкая машина нанесла сокрушительное поражение «Штутгарту» (4:0).

В составе «Баварии» хет-трик оформил Гарри Кейн, ещё один мяч на свой счёт записал Кингсли Коман.

«Лейпциг» добился успеха в гостевом матче против «Майнца» (2:0). За победителей голами отметились Хави Симонс и Вилли Орбан.

Группа преследователей

На третьем месте расположился «Фрайбург», который дышит в спину «Баварии» и «Лейпцигу». В 7 туре немецкого чемпионата команда обыграла «Аугсбург» (3:1) и набрала 15 очков.

«Байер» — «Айнтрахт» globallookpress.com

У действующего чемпиона «Байера» в активе 14 пунктов, «фармацевты» выиграли у «Айнтрахта» (2:1). Столько же баллов набрал «Унион», который переиграл «Хольштайн Киль» (2:0).

Подтянулась к группе лидеров «Боруссия» из Дортмунда, «черно-желтые» добились победы в матче против «Санкт-Паули» (2:1) и набрали 13 пунктов.

Тур № 8

Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в субботу, 26 октября. «Фармацевты» в гостях сыграют против «Вердера», «Лейпциг» примет «Фрайбург».

В воскресенье, 27 октября лидер Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде против «Бохума».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Матчи 8-го тура чемпионата Германии пройдут с 25 по 27 октября.