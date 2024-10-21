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    Кукуляк обслужит матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН»

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    Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

    Евгений Кукуляк
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    Евгений Кукуляк

    22 октября (вторник):

    «Факел» — «Зенит»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Александр Машлякевич; инспектор — Эдуард Малый.

    «Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасёв, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гончар.

    ЦСКА — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

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    • 23 октября (среда):

    «Оренбург» — «Химки»: судья — Вера Опейкина; помощники судьи — Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Акрон» — «Рубин»: судья — Артём Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

    24 октября (четверг):

    «Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.

    Все прогнозы на матчи чемпионата России и Кубка страны можно посмотреть по этой ссылке.

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