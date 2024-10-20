Николич: Очень важная победа

Наставник ЦСКАпрокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ.

Армейцы выиграли встречу со счетом 1:0. После игры специалист обратился к футболистам.

«Очень важная победа. Три очка для такой игры, как была здесь, — это самое важное. Забрал победу в Москву. Это было очень важно. Играть через два дня снова. Снова важная игра. Надо побеждать, чтобы быть на первом месте в Кубке.

Сейчас три игры подряд дома: Кубок, потом "Факел" и дерби со "Спартаком". Везде надо побеждать. Молодцы! Отдыхайте чуть-чуть! И готовимся к завтрашнему дню», — сказал Николич в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.