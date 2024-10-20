ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВ столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство
    Все новости спорта

    Николич: Очень важная победа

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо-Махачкала
    Наставник ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    Армейцы выиграли встречу со счетом 1:0. После игры специалист обратился к футболистам.

    «Очень важная победа. Три очка для такой игры, как была здесь, — это самое важное. Забрал победу в Москву. Это было очень важно. Играть через два дня снова. Снова важная игра. Надо побеждать, чтобы быть на первом месте в Кубке.

    Сейчас три игры подряд дома: Кубок, потом "Факел" и дерби со "Спартаком". Везде надо побеждать. Молодцы! Отдыхайте чуть-чуть! И готовимся к завтрашнему дню», — сказал Николич в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Горожане» продлят серию проигрышей «Вулверхэмптона»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры