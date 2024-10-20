«Эмполи» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче восьмого тура итальянской Серии Ана выезде победилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хвича Кварацхелия с пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Наполи 0:1 Гол: 0:1 Хвича Кварацхелия (пенальти) (63') Эмполи: Девис Васкес, Саба Гогличидзе (Лиам Хендерсон, 79'), Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла, Альберто Грасси (Ола Сольбаккен, 72'), Якопо Фаццини (Эммануэль Эконг, 78'), Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито, Лоренцо Коломбо (Ismael Konate, 86'), Tino Anjorin (Николас Хаас, 78') Наполи: Элия Каприле, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 59'), Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Давид Нерес, 76'), Скотт МакТоминай, Билли Гилмор, Андре Франк Замбо Ангисса, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 59'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 87') Предупреждения: Альберто Грасси (33'), Андре Франк Замбо Ангисса (37'), Джованни Ди Лоренцо (76'), Николас Хаас (90 + 6')

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» с 19 очками продолжает лидировать в Серии А. У «Эмполи» 10 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.