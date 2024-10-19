Биджиев: В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против(0:1).

«Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат.

В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать.

Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва‑банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Махачкалинское «Динамо» с 11 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 23 очками располагается на четвертой строчке в таблице Премьер-лиги.