Румменигге высказался о жалобах игроков на календарь

Член наблюдательного советаответил на вопрос о жалобах игроков на календарь в этом сезоне.

«Очень интересно, что жалуются игроки из Англии, где у них есть роскошь в виде Кубка лиги и чемпионата с 20 командами.

Я понимаю эту дискуссию. Но игроки и их агенты сами загнали себя в эту ловушку. Требуя все больших и больших зарплат, они принуждают клубы добывать все больше и больше доходов. И откуда берется этот доход? Через большее количество матчей.

Вот почему я говорю: давайте все заинтересованные стороны сядут вместе и без эмоций обсудят, какие механизмы нам нужны, чтобы вернуть более серьезные и рациональные времена, в том числе и в плане бизнеса», — цитирует Румменигге kicker.