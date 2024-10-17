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    Румменигге высказался о жалобах игроков на календарь

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    Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о жалобах игроков на календарь в этом сезоне.

    Карл-Хайнц Румменигге
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    Карл-Хайнц Румменигге

    «Очень интересно, что жалуются игроки из Англии, где у них есть роскошь в виде Кубка лиги и чемпионата с 20 командами.

    Я понимаю эту дискуссию. Но игроки и их агенты сами загнали себя в эту ловушку. Требуя все больших и больших зарплат, они принуждают клубы добывать все больше и больше доходов. И откуда берется этот доход? Через большее количество матчей.

    Вот почему я говорю: давайте все заинтересованные стороны сядут вместе и без эмоций обсудят, какие механизмы нам нужны, чтобы вернуть более серьезные и рациональные времена, в том числе и в плане бизнеса», — цитирует Румменигге kicker.

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