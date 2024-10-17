Гладилин: «Акрону» будет очень сложно сыграть с «Зенитом» хотя бы вничью

Экс-тренервысказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между

«Я не уверен, что Дзюба будет играть в матче с "Зенитом". Но даже если он выйдет, то будет стараться, хотя уже на финишной прямой и является зависимым футболистом. Однако у Артёма осталась его харизма, благодаря которой он будет напрягать соперников и бороться.

"Акрону" будет очень сложно сыграть с "Зенитом" хотя бы вничью. Питерская команда — фаворит и ей нельзя терять очки, так как шесть клубов претендует на чемпионство. Если "Зенит" сейчас потеряет очки, то потом будет очень сложно доставать их», — сказал Гладилин Чемпионату.

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится завтра, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 11-и туров в РПЛ «Акрон» занимает 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции (26 баллов).