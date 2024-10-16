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    «Сочи» прошел «Волгу» в Кубке России

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    В пятом раунде Кубка России Путь РПЛ «Сочи» уверенно на своем поле переиграл ульяновскую «Волгу» со счетом 2:0.

    Руслан Барт
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    Руслан Барт

    Голы забивали казахстанский нападающий Артур Шушеначев (33-я минута) и молодой талант Руслан Барт (89-я).

    Футбол. Россия. Кубок
    Сочи — Волга Ульяновск 2:0
    Голы: 1:0 Shushenachev A. (33'), 2:0 Руслан Барт (89') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Никита Бурмистров, Владислав Лазарев, Игнасио Сааведра, Руслан Шагиахметов, Илья Сафронов, Chirkov M., Kalinov S., Shushenachev A. Волга Ульяновск: Владимир Шайхутдинов, Дмитрий Коробов, Константин Ковалев, Илья Максименков, Билал Билалов, Роман Минаев, Chupin V., Novikov M., Polyakh D., Solodarenko V., Zhironkin V. Предупреждение: Руслан Шагиахметов (38')

    Соперник «Сочи» по шестому кругу определится после жеребьевки 18 октября.

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