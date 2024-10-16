«Сочи» прошел «Волгу» в Кубке России

Руслан Барт Фото: pfcsochi.ru
Голы забивали казахстанский нападающий Артур Шушеначев (33-я минута) и молодой талант Руслан Барт (89-я).
Футбол. Россия. Кубок
Сочи — Волга Ульяновск 2:0
Голы: 1:0 Shushenachev A. (33'), 2:0 Руслан Барт (89') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Никита Бурмистров, Владислав Лазарев, Игнасио Сааведра, Руслан Шагиахметов, Илья Сафронов, Chirkov M., Kalinov S., Shushenachev A. Волга Ульяновск: Владимир Шайхутдинов, Дмитрий Коробов, Константин Ковалев, Илья Максименков, Билал Билалов, Роман Минаев, Chupin V., Novikov M., Polyakh D., Solodarenko V., Zhironkin V. Предупреждение: Руслан Шагиахметов (38')
Соперник «Сочи» по шестому кругу определится после жеребьевки 18 октября.