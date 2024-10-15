Лусиано: Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ

Форвард «Зенита»отметил, что он намерен стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25.

«Очень старался помочь во всех матчах. Конечно, иногда получается, а иногда нет. Но важно быть ментально здоровым, ведь чемпионат длинный. Нужно много работать, чтобы играть на хорошем уровне. Чтобы команда находилась на первом месте.

Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Бывает, что не получается, ведь нам иногда противостоят сложные соперники. Не считаю, что моя прервавшаяся голевая серия — это какая-то трагедия. Наоборот, надо мыслить позитивно. Главное — баланс во всем.

Я поставил себе цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ», — сказал Гонду «СЭ».

В нынешнем сезоне Лусиано Гонду сыграл пять матчей в РПЛ и забил 4 мяча.