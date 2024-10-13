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    Глава Ла Лиги: Мы собираемся осудить ФИФА из-за календаря

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на критику футболистов на календарь этого сезона.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «В понедельник мы проведём совместную пресс-конференцию с FIFPRO, Ла Лигой и Премьер-Лигой. Мы собираемся осудить ФИФА в органах Европейского союза за эти односторонние решения. Теперь нам придётся проглотить клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна. Хорошо, что в FIFPRO осознали, что такое разрастание календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют, потому что в противном случае мы думаем только об этих игроках. Мы не можем организовать мировой футбол для 300 игроков и 20 клубов.

    В Европе 50 тысяч профессиональных игроков, игроков, зарабатывающих 1000 и 2000 евро в месяц, и тех, которые зарабатывают два миллиона в месяц. Это не паэлья, а пирог. Если появляется новое соревнование, кого-то убирают. Национальные соревнования страдают от нового формата Лиги чемпионов. FIFPRO осознала, что это важно и что мы должны защищать эту индустрию во всём мире», — приводит слова Тебаса marca.com.

    Ранее некоторые футболисты заявляли, что могут устроить забастовку из-за слишком загруженного графика.

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