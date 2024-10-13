«Марсель» интересуется Погба

Французскийпроявляет активный интерес к 31-летнему полузащитнику «Ювентуса», сообщает Le10sport.com.

В августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу и был дисквалифицирован сроком на четыре года. Недавно после апелляции Погба срок был уменьшен до 18 месяцев. Уже весной 2025 года чемпион мира 2018 года может выйти на футбольное поле.

«Ювентусу» Погба не нужен и он готов отпустить его в случае выгодного предложения.

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В случае, если главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби согласится подписать французского полузащитника, руководство бело-голубых сразу сделает трансферное предложение.