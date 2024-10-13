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    Фарерские острова и Латвия поделили очки в матче Лиги наций

    Фарерские острова — Латвия: счет матча 1:1, обзор голов

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    Фарерские острова на своем поле сыграли вничью с Латвией (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

    Сборная Латвии
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    Сборная Латвии

    В составе хозяев единственный гол забил Ханус Сёренсен на 40-й минуте, а Латвия ответила голом Дарио Шитса на 69-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C4
    Фарерские острова — Латвия 1:1
    Голы: 1:0 Ханус Сёренсен (40'), 1:1 Dario Sits (69') Предупреждения: Вильормур Давидсен (39'), Янис Икаунекс (49'), Йоаннес Бьярталид (62')

    После этого матча Фарерские острова занимают последнее 4-е место в своей группе с 3 баллами в копилке. Латвия располагается на 3-й позиции (4).

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