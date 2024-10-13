Фарерские острова — Латвия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграли вничью с(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

В составе хозяев единственный гол забил Ханус Сёренсен на 40-й минуте, а Латвия ответила голом Дарио Шитса на 69-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Фарерские острова — Латвия 1:1 Голы: 1:0 Ханус Сёренсен (40'), 1:1 Dario Sits (69') Предупреждения: Вильормур Давидсен (39'), Янис Икаунекс (49'), Йоаннес Бьярталид (62')

После этого матча Фарерские острова занимают последнее 4-е место в своей группе с 3 баллами в копилке. Латвия располагается на 3-й позиции (4).