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    Александр Гришин: Перерыв никому из лидеров РПЛ был не нужен

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    Бывший главный тренер молодежной сборной России Александр Гришин рассказал, как может пауза на матчи сборных на команды РПЛ.

    Александр Гришин
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    Александр Гришин

    «Пауза на матчи сборных пойдёт на пользу тем клубам РПЛ, которые находятся внизу, и кто испытывает проблемы, как "Динамо" и "Зенит". Но этот перерыв был не нужен "Краснодару", "Локомотиву" и ЦСКА.

    Они набрали ход, поэтому лучше играть в недельном цикле. Но товарищеские матчи — это не то, всё равно выбиваешься из игрового ритма», — сказал Гришин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас на первом месте в таблице РПЛ идут «Краснодар» и «Локомотив» с 27 очками. Дальше располагается «Зенит» и ЦСКА.

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