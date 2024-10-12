Александр Гришин: Перерыв никому из лидеров РПЛ был не нужен

Бывший главный тренер молодежной сборной Россиирассказал, как может пауза на матчи сборных на команды РПЛ.

«Пауза на матчи сборных пойдёт на пользу тем клубам РПЛ, которые находятся внизу, и кто испытывает проблемы, как "Динамо" и "Зенит". Но этот перерыв был не нужен "Краснодару", "Локомотиву" и ЦСКА.

Они набрали ход, поэтому лучше играть в недельном цикле. Но товарищеские матчи — это не то, всё равно выбиваешься из игрового ритма», — сказал Гришин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас на первом месте в таблице РПЛ идут «Краснодар» и «Локомотив» с 27 очками. Дальше располагается «Зенит» и ЦСКА.