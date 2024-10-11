Хлусевич: Для сборной России сейчас самое главное — играть

Полузащитник сборной Россиивысказался о своем выступлении за национальную команду.

«Каждый вызов в сборную особенный. Всегда хочется здесь быть. Слава богу, в последнее время вызывают стабильно, я этому очень рад. Очень доволен всегда, когда появляюсь в списке. Есть определенное предвкушение, все равно об этом задумываешься, попадешь или нет.

Думаю, мало кому приятен момент, что не с кем сыграть. Сейчас, наверное, самое главное — играть. Особенно хорошо, когда ты играешь дома, при своих трибунах. Какой бы ни был матч, все равно приятно», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.