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    Хлусевич: Для сборной России сейчас самое главное — играть

    Футбол Сборная России Футбол России
    Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о своем выступлении за национальную команду.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Каждый вызов в сборную особенный. Всегда хочется здесь быть. Слава богу, в последнее время вызывают стабильно, я этому очень рад. Очень доволен всегда, когда появляюсь в списке. Есть определенное предвкушение, все равно об этом задумываешься, попадешь или нет.

    Думаю, мало кому приятен момент, что не с кем сыграть. Сейчас, наверное, самое главное — играть. Особенно хорошо, когда ты играешь дома, при своих трибунах. Какой бы ни был матч, все равно приятно», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

    Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

    Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.

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