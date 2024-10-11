1-й таймБосния и Герцеговина — ГерманияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцБосния и Герцеговина — Германия. Онлайн
  • 21:12
    • Украина — Грузия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 16:27
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Хлусевич: Я не сильно доволен началом сезона

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о текущем положении дел в московской команде.

    Даниил Хлусевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Хлусевич

    «Достаточно хорошая коммуникация, прекрасно общаемся с Деяном Станковичем, но есть свои определенные проблемы, футбольные моменты. Я не сильно доволен началом сезона, надо делать какие‑то выводы, что‑то менять. Постоянно думаешь об этому на футбольном поле и вне его. И всегда, когда что‑то идет не так, об этом начинаешь задумываться, особенно когда семьи рядом нет.

    Каждый тренер приходит и вносит свою лепту. И в этом случае не исключение. Все поменялось. Тактически, в быту. Все равно приходится адаптироваться», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Босния противостоять Германии?
  • Босния и Герцеговина — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Кто одержит победу в матче Украина — Грузия?
  • Украина — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Нидерланды победят без проблем?
  • Венгрия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры