Хлусевич: Я не сильно доволен началом сезона

Защитник московскоговысказался о текущем положении дел в московской команде.

«Достаточно хорошая коммуникация, прекрасно общаемся с Деяном Станковичем, но есть свои определенные проблемы, футбольные моменты. Я не сильно доволен началом сезона, надо делать какие‑то выводы, что‑то менять. Постоянно думаешь об этому на футбольном поле и вне его. И всегда, когда что‑то идет не так, об этом начинаешь задумываться, особенно когда семьи рядом нет.

Каждый тренер приходит и вносит свою лепту. И в этом случае не исключение. Все поменялось. Тактически, в быту. Все равно приходится адаптироваться», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.