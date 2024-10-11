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    Глушенков рассказал, кто сейчас главная звезда РПЛ

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    Форвард «Зенита» Максим Глушенков сообщил, кто сейчас лучший игрок в российской Премьер-лиге по его мнению.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Ты считаешь себя главной звездой русской в РПЛ? Да нет. С чего? Потому что голы забиваю?

    Да? Кто круче-то сейчас? Лёша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы в "Локомотиве" тренировались со сборов с ним. И потом он четыре тура последних в конце сезона играл уже в составе. Очень талантливый пацан. Прямо красавчик», — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом месяце Батраков сыграл за «Локомотив» три матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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