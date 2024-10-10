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    Италия и Бельгия не выявили сильнейшего в матче Лиги наций

    Италия — Бельгия: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборные Италии и Бельгии сыграли вничью 2:2.

    Лучано Спаллетти (главный тренер сборной Италии)
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    Лучано Спаллетти (главный тренер сборной Италии)

    В составе хозяев голы забили Андреа Камбьясо и Матео Ретеги. Гости ответили забитыми мячами Максима де Кейпера и Леандро Троссарда.

    Отметим, что на 40-й минуте у сборной Италии был удален Лоренцо Пеллегрини.

    Лига наций. 3-й тур
    Италия — Бельгия 2:2 (2:1, 0:1)
    Голы: 1:0 — 1 Камбьязо, 2:0 — 24 Ретеги, 2:1 — 42 де Кейпер, 2:2 — 61 ТроссардИталия: Доннарумма, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Пеллегрини, Димарко (Удоджи, 70), Камбьязо, Тонали (Пизилли, 80), Риччи (Фаджоли, 71), Фраттези (Белланова, 90), Ретеги (Распадори, 80)Бельгия: Кастельс, де Кейпер, Теате (Вранкс, 69), Фас, Дебаст, Мангаля (Кастань, 68), Тилеманс, Троссард, де Кетеларе (Лукебакио, 68), Доку (Фофана, 87), Опенда (Нгонж, 87)Предупреждения: Троссард (65), Доннарумма (90), Пизилли (90+6)Удаление: Пеллегрини (40)

    Календарь и таблица Лиги наций

    Ничья позволила Италии сохранить лидерство в группе 2 Лиги А с 7 очками. Бельгийцы идут третьим с 4 очками.

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