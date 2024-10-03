Симеоне: Матч с «Бенфикой» получился неудачным

Наставник «Атлетико»высказался о разгромном поражении команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» со счетом 0:4.

«Матч получился неудачным, мы не справились с его управлением. Соперник эффективно использовал все наши ошибки, и я хочу поздравить их с хорошей игрой. "Бенфика" проявила уверенность на протяжении всего матча и создала множество голевых моментов. Мы демонстрировали хороший уровень игры, но сегодня произошёл тот матч, которого никто не хотел бы…

Уже в первом тайме было заметно, что игра идёт не по нашему сценарию. А во втором тайме пенальти окончательно выбил нас из колеи. Моменты, которые мы хотели создать, тоже не увенчались успехом», — приводит слова Симеоне AS.

В активе «Атлетико» три набранных очка. Подопечные Диего Симеоне 23 октября на своем поле примут французский «Лилль».