Кейн и Беллингем вызваны в сборную Англии на матчи Лиги наций

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все — «Манчестер Сити»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);
Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Напомним, что англичане 10 и 13 октября сыграет в Лиге наций против Греции и Финляндии.