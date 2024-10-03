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    Кейн и Беллингем вызваны в сборную Англии на матчи Лиги наций

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    Стал известен состав сборной Англии на октябрьские поединки.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»);

    Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все — «Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

    Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Напомним, что англичане 10 и 13 октября сыграет в Лиге наций против Греции и Финляндии.

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