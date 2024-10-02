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    «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России

    «Химки» — «Ростов»: счет матча 2:2, по пенальти, 8:7, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Химки» в родных стенах по пенальти переиграли «Ростов» — 2:2, по пенальти 8:7.

    Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»)
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    Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»)

    В основное время на голы Андрея Ланговича и Мохаммада Мохеби хозяева ответили точными ударами Александра Руденко и Стефана Мелентиевича.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Химки — Ростов 3:2
    Голы: 0:1 Андрей Лангович (44'), 0:2 Мохаммад Мохеби (75'), 1:2 Александр Руденко (81'), 2:2 Стефан Мелентиевич (88'), : Кирилл Панченко (пенальти) (1'), : Николай Комличенко (пенальти) (1'), : Mejia R. (пенальти) (2'), : Умар Сако (пенальти) (2'), : Александр Руденко (пенальти) (3'), : Андрей Лангович (пенальти) (4'), : Резиуан Мирзов (пенальти) (5'), : Мохаммад Мохеби (пенальти) (5'), : Abdullahi S. (пенальти) (6'), : Константин Кучаев (пенальти) (6'), : Fernandez D. (пенальти) (7'), : Кирилл Щетинин (пенальти) (7'), : Данил Степанов (пенальти) (8'), : Даниил Шанталий (пенальти) (8'), : Стефан Мелентиевич (пенальти) (9') Химки: Игорь Обухов, Георгий Джикия, Диего Луна, Данил Степанов, Бутта Магомедов, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Abdullahi S., Andjelkovic N., Corredera A., Mejia R. Ростов: Евгений Чернов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Хорен Робертович Байрамян, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Имран Азнауров, Yatimov R., Shamonin A. Предупреждения: Умар Сако (56'), Мохаммад Мохеби (69'), Стефан Мелентиевич (90+2'), Александр Руденко (90+4')

    Таким образом, «Ростов» имеет 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. Подопечные Валерия Карпина вышли в плей-офф. У «Химок» пять баллов и третья строчка.

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