ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Белал МухаммадТемная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера
    Все новости спорта

    Корнеев: В ЦСКА Пьянича будут использовать как «свободного художника»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии Трансферы
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе в ЦСКА экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича.

    Игорь Корнеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Корнеев

    Сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до конца сезона.

    «Качества Пьянича понятны, это игрок, который может одним пасом решить исход матча. В плане футбольных качеств всё у него в порядке.

    Если и физическая форма будет в порядке, то это суперклассный футболист. Думаю, его будут использовать как "десятку" или как "свободного художника".

  • Пьянич — фанатам ЦСКА: Скоро увидимся
  • Читайте по теме

    • Если нападающий хорошо бежит, то Пьянич может легко его найти. Наверное, его переход про это», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Предыдущие два сезона Пьянич провел в клубе «Шарджа» из ОАЭ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ярославцы проведут еще один первоклассный матч
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Наполи — Палермо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры