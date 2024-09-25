Корнеев: В ЦСКА Пьянича будут использовать как «свободного художника»

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о возможном переходе вэкс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны»

Сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до конца сезона.

«Качества Пьянича понятны, это игрок, который может одним пасом решить исход матча. В плане футбольных качеств всё у него в порядке.

Если и физическая форма будет в порядке, то это суперклассный футболист. Думаю, его будут использовать как "десятку" или как "свободного художника".

Если нападающий хорошо бежит, то Пьянич может легко его найти. Наверное, его переход про это», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Предыдущие два сезона Пьянич провел в клубе «Шарджа» из ОАЭ.