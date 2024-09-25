Корнеев: В ЦСКА Пьянича будут использовать как «свободного художника»

Игорь Корнеев Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до конца сезона.
«Качества Пьянича понятны, это игрок, который может одним пасом решить исход матча. В плане футбольных качеств всё у него в порядке.
Если и физическая форма будет в порядке, то это суперклассный футболист. Думаю, его будут использовать как "десятку" или как "свободного художника".
Если нападающий хорошо бежит, то Пьянич может легко его найти. Наверное, его переход про это», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Предыдущие два сезона Пьянич провел в клубе «Шарджа» из ОАЭ.