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    «Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью

    «Ювентус» — «Наполи»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче пятого тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.

    Антонио Конте (главный тренер «Наполи»)
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    Антонио Конте (главный тренер «Наполи»)

    Подопечные Тьяго Мотты и Антонио Конте так и не смогли поразить ворота друг друга.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Наполи 0:0
    Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Андреа Камбьязо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Khephren Thuram, 80'), Теун Коопмейнерс, Николас Гонсалес, Кенан Йылдыз, Душан Влахович (Тимоти Уэа, 46'), Nicolo Savona Наполи: Алекс Мерет (Элия Каприле, 36'), Матиас Оливера, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Майкл Фолоруншо, 72'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 87'), Андре Франк Замбо Ангисса, Ромелу Лукаку (Давид Нерес, 72'), Маттео Политано (Джованни Симеоне, 72') Предупреждения: Уэстон Маккенни (33'), Thiago Motta (58')

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» смог набрать 10 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице. У «Ювентуса» девять баллов и четвертая позиция.

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