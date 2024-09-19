Вилья: Ямаля нельзя сравнивать с Месси

Экс-форвард сборной Испаниивысказался по поводу сравнения 17-летнего вингера «Барселоны»с аргентинцем

«Ламин — особенный игрок, он уникален, мы не видели ничего подобного раньше. Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я много раз говорил, что сравнивать игроков с Месси — ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе…

Его нельзя сравнивать с Месси, потому что Лионель отличается от всех. Но то, что делает этот парень, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел», — приводит слова Вильи Marca.

Нынешний контракт Ямаля с каталонским клубом истекает в июне 2026 года.