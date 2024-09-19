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    Канчельскис: Звали на матч легенд «МЮ», но я был занят

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    Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что на его имя приходило приглашение сыграть в матче легенд манкунианцев против «Селтика», но из-за своей занятости он не смог выехать на игру.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Мне говорили, но я был занят. Было приглашение. И "Эвертон" приглашал. Если бы я был свободен, конечно, поехал бы. Еще успеем. Они поддерживают связь, помогают. Это политика клуба.

    Профессиональный вид спорта сказывается на здоровье. Когда ты молодой, все нормально. Впоследствии все сказывается, в таких ситуациях помогают всем, чем могут», — сказал Канчельскис «СЭ».

    7 сентября прошла встреча между легендами «МЮ» и «Селтика», которая завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти шотландцы были точнее.

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