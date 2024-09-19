Канчельскис: Звали на матч легенд «МЮ», но я был занят

Андрей Канчельскис Фото: manutd.one
«Мне говорили, но я был занят. Было приглашение. И "Эвертон" приглашал. Если бы я был свободен, конечно, поехал бы. Еще успеем. Они поддерживают связь, помогают. Это политика клуба.
Профессиональный вид спорта сказывается на здоровье. Когда ты молодой, все нормально. Впоследствии все сказывается, в таких ситуациях помогают всем, чем могут», — сказал Канчельскис «СЭ».
7 сентября прошла встреча между легендами «МЮ» и «Селтика», которая завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти шотландцы были точнее.