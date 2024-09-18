Компани: Слишком рано говорить о прогрессе «Баварии»

Наставник «Баварии»высказался о победе над загребским «Динамо» в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 9:2.

«Это были успешные 90 минут. Команда наслаждалась игрой, болельщики наслаждались игрой. Мы смогли провести особенный вечер Лиги чемпионов дома. Я рад за ребят, та энергия, которая нам нужна, продолжает накапливаться.

Слишком рано судить о нашем прогрессе. Мы идем от игры к игре. Мне это нравится, честно говоря, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще многое предстоит сделать, и я надеюсь, что мы продолжим совершенствоваться, но это моя работа как главного тренера — продолжать подталкивать команду.

Сейчас мы не оправдываем ожиданий. Финал в Мюнхене в следующем году — мечта для болельщиков, мечта, которая должна воплотиться в жизнь.

Моя главная задача — сосредоточиться на каждой игре, на каждой, восстанавливать энергию и желание побеждать в играх», — цитирует Компани сайт УЕФА.