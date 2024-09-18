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    «Боруссия» Д всухую обыграла «Брюгге» в матче ЛЧ

    «Брюгге» — «Боруссия» Д: счет матча 0:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» на чужом поле обыграла «Брюгге» (3:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Джейми Байно-Гиттенс — игрок «Боруссии» Д
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    Джейми Байно-Гиттенс — игрок «Боруссии» Д

    В составе «шмелей» дублем отметился 20-летний нападающий Джейми Байно-Гиттенс, который забил свои голы на 76-й минуте и 86-й минуте.

    Уже на 90+3-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Брюгге», а нападающий «Боруссии» Серху Гирасси реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Брюгге — Боруссия Д 0:3
    Голы: 0:1 Jamie Gittens (76'), 0:2 Jamie Gittens (86'), 0:3 Серу Гирасси (пенальти) (90 + 5') Брюгге: Симон Миньоле, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Уго Ветлесен (Ромео Вермант, 86'), Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Андреас Сков Ольсен, Христос Дзолис (Чемсдин Талби, 86'), Густаф Нильссон (Ферран Жутгла, 65'), Joaquin Seys (Кириани Саббе, 71') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини (Вальдемар Антон, 59'), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми (Ян Коуту, 87'), Эмре Джан, Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 68'), Дониелл Мален (Серу Гирасси, 59'), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (Jamie Gittens, 68') Предупреждения: Уго Ветлесен (53'), Юлиан Рюэрсон (84')

    В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д сыграет против «Селтика» 1-го октября, а «Брюгге» встретится со «Штурмом» 2-го числа.

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