«Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Ноттингем Форест»

Морган Гиббс-Уайт Фото: globallookpress.com
По информации HITC, действующий чемпион Англии, прежде всего, планирует усилить нападение.
Источник утверждает, что «Манчестер Сити» внимательно следит за Морганом Гиббсом-Уайтом из «Ноттингем Форест».
Также отмечается, что руководство «Ноттингем Форест» готов предложить футболисту новый контракт.
В текущем сезоне Гиббс-Уайт провел в английской Премьер-лиге четыре матча и забил один гол.
Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Гиббса-Уайта в 40 миллионов евро.