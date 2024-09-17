ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл Чендлер«Мне не нужен Макгрегор, чтобы укрепить свое наследие в ММА» — громкое интервью с Майклом Чендлером
  • 15:35
    • «Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Ноттингем Форест»
  • 15:05
    • Веллитон: Хотел бы поработать в «Спартаке», но не тренером
  • 14:37
    • РФС ищет для сборной России соперников среди команд Южной Америки
  • 14:05
    • «Урал» готов предложить контракт Юсупову
  • 13:26
    • Марсьяль близок к переходу в АЕК
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Ноттингем Форест»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Ноттингем Форест АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна может приобрести как минимум одного игрока.

    Морган Гиббс-Уайт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Морган Гиббс-Уайт

    По информации HITC, действующий чемпион Англии, прежде всего, планирует усилить нападение.

    Источник утверждает, что «Манчестер Сити» внимательно следит за Морганом Гиббсом-Уайтом из «Ноттингем Форест».

    Также отмечается, что руководство «Ноттингем Форест» готов предложить футболисту новый контракт.

  • Хёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ
  • Они точно не будут скучать по лучшей футбольной лиге мира
  • 14/09/2024

    • В текущем сезоне Гиббс-Уайт провел в английской Премьер-лиге четыре матча и забил один гол.

    Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Гиббса-Уайта в 40 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Рубин» даст бой «Зениту»
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • ЦСКА одержит победу еще в одном московском дерби
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры