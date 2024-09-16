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    Аленичев: Думаю, болельщики с малым интересом наблюдали за матчем с Вьетнамом

    Футбол Сборная России Футбол России сборная Таиланда сборная Вьетнама
    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил турне сборной России во Вьетнам.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «У сборной России получилось очень сложное турне. Но а куда нам деваться? Официальных игр нет, надо же с кем-то играть. Уже играли с Кубой, сейчас решили слетать в Азию. Из-за непогоды отменили матч с Таиландом. Честно, матч с Вьетнамом я не смотрел. Думаю, что наши болельщики с малым интересом наблюдали за матчем с Вьетнамом.

    Но здесь никого не нужно критиковать — ни РФС, ни тренерский штаб. Нам просто некуда деваться. Даже если есть возможность играть с такими командами, нужно играть! Ребят жалко, что намучились, столько летели во Вьетнам и, к сожалению, сыграли только одну игру», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

    Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

    7 сентября сборная России должна была сыграть в Ханое (Вьетнам) с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

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