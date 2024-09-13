Роналду: Будет трудно стать тренером, потому что я не испытываю страсти к этому поколению

Португальский форвардответил на вопрос, видит ли он себя в будущем тренером.

«Мне будет трудно однажды стать тренером, потому что я не испытываю страсти к этому поколению. Это тяжело, особенно в футболе, потому что они не принимают твои советы. Они думают, что знают все, они думают, что телефоны дадут им хорошее образование, тик-ток, инстаграм.

У меня есть другие вещи, о которых нужно беспокоиться. Меня волнует бизнес-сторона моей жизни. Изучение новых областей, о которых я не знаю, будет вызовом для меня. Думаю после завершения игровой карьеры, я буду больше вовлечен в бизнес», — сказал Роналду в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, что сейчас Роналду 39 лет и он продолжает выступать как за «Аль-Наср», так и за сборную Португалии.