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    Лебеденко прокомментировал свое спортивное долголетие

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    Экс-нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как ему удалось доиграть до 41 года на профессиональном уровне.

    Игорь Лебеденко
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    Игорь Лебеденко

    «В 18-20 лет ты сорвиголова. Думаешь, что быстро восстанавливаешься. После 30 лет всё по-другому — надо два-три дня, чтобы прийти в себя. Ближе к сорока уже другая ситуация — надо либо играть, либо тренироваться.

    Несмотря на рвение, на тренировках надо чуть тормозить себя, чтобы на игры хватало, — только с возрастом это понимаешь. Ну и спасибо господу богу, что уберёг от серьёзных травм — смог продлить карьеру. Помогло, что после 30 лет уже по-другому следил за собой.

    Ребят со школьных лет нужно учить правильному питанию, восстановлению и подготовке. У нас в России не объясняют, что делать вне футбола. Даже как пользоваться соцсетями, чтобы не навредить себе», — сказал Лебеденко «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Игорь Лебеденко в этом сезоне завершил карьеру в «Торпедо» в возрасте 41 года. В основном составе автозаводцев он дебютировал в 2000 году.

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