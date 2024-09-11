Карпин: Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом

Главный тренер сборной Россиирассказал о пользе сентябрьского сбора во Вьетнаме.

Пятого сентября сборная России разгромила в рамках товарищеского матча сборную Вьетнама (3:0).

В субботу, 7 сентября, команда Карпина должна была сыграть в Ханое с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

«Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.

Изначально определил, что против Вьетнама и Таиланда будут играть два разных состава. Сообщил об этом футболистам за день до матча с Вьетнамом.

Думаю, частая смена вратарей не очень влияет на качество игры команды, так как наша линия обороны в каждом матче тоже меняется. И даже не из-за того, что мы этого хотим, а из-за большого количества травм.

Не хотел бы никого выделять. Кто-то сыграл больше времени, кто-то меньше. Все себя хорошо проявили.

Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.

Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились из-за отмены матча с Таиландом. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную — это честь. У Батракова, например, сорвался дебют Я уверен, что он очень его ждал. Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную — это честь. У Батракова, например, сорвался дебют Я уверен, что он очень его ждал», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.