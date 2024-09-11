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    Карпин: Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом

    Футбол Сборная России Футбол России сборная Вьетнама сборная Таиланда Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о пользе сентябрьского сбора во Вьетнаме.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Пятого сентября сборная России разгромила в рамках товарищеского матча сборную Вьетнама (3:0).

    В субботу, 7 сентября, команда Карпина должна была сыграть в Ханое с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

    «Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.

    Изначально определил, что против Вьетнама и Таиланда будут играть два разных состава. Сообщил об этом футболистам за день до матча с Вьетнамом.

    Думаю, частая смена вратарей не очень влияет на качество игры команды, так как наша линия обороны в каждом матче тоже меняется. И даже не из-за того, что мы этого хотим, а из-за большого количества травм.

    Не хотел бы никого выделять. Кто-то сыграл больше времени, кто-то меньше. Все себя хорошо проявили.

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    • Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.

    Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились из-за отмены матча с Таиландом. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную — это честь. У Батракова, например, сорвался дебют Я уверен, что он очень его ждал. Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную — это честь. У Батракова, например, сорвался дебют Я уверен, что он очень его ждал», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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