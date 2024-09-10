Роналду: У «Реала» особая аура

Экс-форвард. который сейчас выступает за саудовский, высказался о мадридском клубе.

«Говорят, что "Реалу" везёт в Лиге чемпионов, но в этом клубе особенная аура. "Реал" всегда готов ко всем важным моментам. "Бернабеу" также готов поддержать в трудной ситуации, у них есть статус и характер.

Энергия на "Бернабеу" отличается от любого другого стадиона. Эта команда способна находиться под большим давлением, но забивать голы на 85-90-й минуте», — отметил Роналду в своем ютюб-канале.

Напомним, что Роналду защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2018 год.