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    Норвегия обыграла Австрию, Словения разгромила Казахстан

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    В группе 3 Лиги Наций В завершились две встречи.

    Беньямин Шешко
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    Беньямин Шешко

    Норвегия на своем поле была сильнее Австрии со счетом 2:1.

    На 9-й минуте счет у хозяев забил Феликс Мире, а победу принес на 80-й минуте Эрлинг Холанн.

    За австрийцев забил на 37-й минуте Марсель Забитцер.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Норвегия — Австрия 2:1
    Голы: 1:0 Felix Horn Myhre (9'), 1:1 Марсель Забитцер (37'), 2:1 Эрлинг Холанд (80') Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Лео Эстигор, Андреас Ханше-Ольсен (Jostein Gundersen, 27'), Давид Мёллер Вольфе, Мартин Эдегор (Кристиан Торстведт, 67'), Сандер Берге, Патрик Берг (Мортен Торсби, 46'), Александр Сёрлот (Sondre Langas, 90'), Эрлинг Холанд, Felix Horn Myhre (Антонио Нуса, 46') Австрия: Патрик Пенц, Филипп Линхарт, Стефан Пош, Филипп Мвене (Леопольд Кверфельд, 57'), Патрик Виммер (Кевин Штёгер, 78'), Кристоф Баумгартнер (Маттиас Зайдль, 69'), Романо Шмид (Марко Арнаутович, 78'), Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Александер Прасс, Марсель Забитцер Предупреждение: Филипп Мвене (24')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельной игре Словения разгромила Казахстан — 3:0.

    Хет-трик в этой встрече на счету нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Словения — Казахстан 3:0
    Голы: 1:0 Беньямин Шешко (23'), 2:0 Беньямин Шешко (28'), 3:0 Беньямин Шешко (63') Словения: Ян Облак, Давид Брекало (Ясмин Куртич, 87'), Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович (Йосип Иличич, 78'), Яка Бийол, Адам Черин, Тими Элшник, Ян Млакар (, 65'), Беньямин Шешко (Юре Балковец, 87'), Жан Целар (Жан Випотник, 65') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый (Алибек Касым, 46'), Марат Быстров (Лев Скворцов, 76'), Алессандро Д'Аддарио (Ислам Чесноков, 46'), Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов (Эльхан Астанов, 57'), Абат Аимбетов (Aibar Zhaksylykov, 76'), Бахтиёр Зайнутдинов Предупреждения: Ян Млакар (20'), Сергей Малый (35'), Жан Целар (37')
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