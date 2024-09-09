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    «Балтика» победила «Тюмень» в дебютном матче Талалаева

    «Балтика» — «Тюмень»: счет матча 2:1, обзор

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    В игре 9-го тура Первой лиги калининградская «Балтика» на своем поле победила «Тюмень» со счетом 2:1.

    Алекс Фернандес
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    Алекс Фернандес

    Уже на 13-й минуте защитник гостей Давид Шавлохов открыл счет.

    «Балтика» смогла отыграться на 26-й минуте после точного удара Алекса Фернандеса с пенальти.

    Победу хозяевам принес Абу-Саид Эльдарушев на 44-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Тюмень 2:1
    Голы: 0:1 Давид Шавлохов (13'), 1:1 Alex Fernandes (пенальти) (26'), 2:1 Абу-Саид Эльдарушев (44') Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Амир Мохаммад, Alex Fernandes, Saus V. Тюмень: Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Денис Талалай, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kritsyuk S., Kenfak O., Kuptsov D. Предупреждения: (76'), Михаил Сухорученко (80'), Давид Шавлохов (89')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этой победы «Балтика» с 16 очками на 4-м месте, а «Тюмень» замыкает таблицу с пятью.

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