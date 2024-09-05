Карвахаль о победе над Англией на Евро-2024: Мы пытались сдержать их

Защитники сборнойрассказал о том, как национальная команда готовилась к финальному матчу Евро-2024 против(2:1).

«Мы провели анализ и всё узнали насчёт их сильных сторон. И про смещения Беллингема с фланга в штрафную, и про Саку, который любит ускоряться на фланге.

Мы пытались сдержать их, но всё-таки играли лучше. Англия — очень конкурентоспособная сборная, которая обладает талантливыми игроками», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Напомним, что сборная Испании сегодня, 5-го сентября встретится с Сербией в рамках группового этапа Лиги наций. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.