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    Карвахаль о победе над Англией на Евро-2024: Мы пытались сдержать их

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    Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал о том, как национальная команда готовилась к финальному матчу Евро-2024 против Англии (2:1).

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Мы провели анализ и всё узнали насчёт их сильных сторон. И про смещения Беллингема с фланга в штрафную, и про Саку, который любит ускоряться на фланге.

    Мы пытались сдержать их, но всё-таки играли лучше. Англия — очень конкурентоспособная сборная, которая обладает талантливыми игроками», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

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