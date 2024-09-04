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    Романо: Осимхен подписал контракт с «Галатасараем»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал игроком «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Стало известно, что Осимхен перешел в турецкую команду на правах аренды до конца сезона 2024/2025. В соглашение не включен пункт о выкупе нападающего. Футболист будет выступать под 45-м номером.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Осимхена из заявки команды на сезон Серии А.

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