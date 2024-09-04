Романо: Осимхен подписал контракт с «Галатасараем»

Нападающийстал игроком. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Осимхен перешел в турецкую команду на правах аренды до конца сезона 2024/2025. В соглашение не включен пункт о выкупе нападающего. Футболист будет выступать под 45-м номером.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Осимхена из заявки команды на сезон Серии А.

В прошедшем сезоне нападающий провел за неаполитанцев 25 матчей в рамках чемпионата Италии, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.