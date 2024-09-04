Карпин о переходе Миранчука в «Атланту»: Если будет играть, то пойдет только на пользу

Главный тренер сборнойподелился мнением о переходе полузащитникаиз итальянскойиз МЛС.

«Переход Миранчука в МЛС — это шаг назад? Нет шага назад, если он будет там играть. MLS — конкурентоспособный чемпионат. Если будет играть, то пойдет только на пользу.

Слежу ли за Чаловым? Чалова держим в поле зрения. Будет играть — будет вызываться. Команда, которая борется за чемпионство в Греции, не уступает нашим пяти командам», — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, что завтра, 5-го сентября сборная России сыграет против Вьетнама в рамках товарищеского противостояния. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.