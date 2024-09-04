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    Карпин о переходе Миранчука в «Атланту»: Если будет играть, то пойдет только на пользу

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи MLS
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в «Атланту» из МЛС.

    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»

    «Переход Миранчука в МЛС — это шаг назад? Нет шага назад, если он будет там играть. MLS — конкурентоспособный чемпионат. Если будет играть, то пойдет только на пользу.

    Слежу ли за Чаловым? Чалова держим в поле зрения. Будет играть — будет вызываться. Команда, которая борется за чемпионство в Греции, не уступает нашим пяти командам», — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

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