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    «Боруссия» Д не смогла обыграть «Вердер» в матче Бундеслиги

    «Вердер» — «Боруссия» Д: счет матча 0:0, обзор

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    «Вердер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева нанесли только 1 удар в створ ворот и подали 5 угловых. «Боруссия» 4 раза угрожала воротам соперника и совершила 19 штрафных ударов.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Боруссия Д 0:0
    Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Марко Фридль, Антони Юнг, Митчелл-Элия Вайзер, Феликс Агу, Романо Шмид, Сенне Линен, Йенс Стаге, Марвин Дукш (Марко Грюлль, 90'), Justin Njinmah (Keke Topp, 82') Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (Рами Бенсебаини, 57'), Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон, Джейми Байно-Гиттенс (Карим Адейеми, 57'), Паскаль Грос, Эмре Джан, Максимилиан Байер (Дониелл Мален, 71'), Юлиан Брандт (Феликс Нмеча, 77'), Марсель Забитцер Предупреждения: Вальдемар Антон (29'), Никлас Зюле (34'), Митчелл-Элия Вайзер (41'), Юлиан Рюэрсон (48'), Нико Шлоттербек (53'), Марко Фридль (59'), Нико Шлоттербек (73'), Рами Бенсебаини (85'), Паскаль Грос (90 + 1')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 4 очками в активе. «Вердер» располагается на 13-й позиции (2 балла).

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