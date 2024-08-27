Пятибратов: «Факел» не был худшей командой в игре с «Рубином»

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Мы провели нормальный матч, атаковали, нанесли достаточно ударов по воротам соперника и были агрессивны. Можно сказать, что у нас был "Факел"-м — четыре молодых игрока получили возможность проявить себя. Это ребята 2004–2006 годов рождения, и они оставили приятное впечатление. Не надо расстраиваться и драматизировать, мы увидели много положительного в этом матче. Единственное, что расстраивает, это результат, но на поле не было равнодушных, ребята старались. На мой взгляд, мы не были худшей командой на поле. Думаю, матч должен был завершиться как минимум в ничью. Больше возможностей, чтобы выиграть матч, было всё‑таки у нас.

Большое количество молодых игроков? Это не вынужденная мера и никто искусственно таких вещей не предпринимает. Ребята стучатся в дверь главной команды, они с нами тренируются, и мы каждый день видим их прогресс. В матче с "Рубином" они подтвердили, что являются боевыми единицами. Мы в будущем будем на них рассчитывать. Каждый из молодых ребят, кто был на поле, внес реальный вклад в развитие команды. Они были смелыми и решительными. Понятно, в каких‑то моментах им не хватает мастерства или хладнокровия, но я очень доволен их игрой.

Ребята расстроены и это естественно, они переживают. Идет спокойное общение. Мы знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. Реакция команды на такие поражения очень важна. Команде нужно восстанавливаться и готовится к матчу РПЛ с Ростовом», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

«Рубин» смог набрать шесть очков в своей группе и поднялся на второе место. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.