Умер известный тренер Свен-Ёран Эрикссон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболуушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает BBC Sport.

В январе Эрикссон сообщил, что у него неоперабельный рак поджелудочной железы и ему осталось жить около года.

21 августа Эрикссон обратился с последним посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

Эрикссон ранее возглавлял «Бенфику», «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер», а также сборные Мексики и Кот-д’Ивуара.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.