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    Умер известный тренер Свен-Ёран Эрикссон

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    Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен‑Ёран Эрикссон ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает BBC Sport.

    Свен-Ёран Эрикссон
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    Свен-Ёран Эрикссон

    В январе Эрикссон сообщил, что у него неоперабельный рак поджелудочной железы и ему осталось жить около года.

    21 августа Эрикссон обратился с последним посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

    Эрикссон ранее возглавлял «Бенфику», «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер», а также сборные Мексики и Кот-д’Ивуара.

    Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.

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