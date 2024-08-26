Умер известный тренер Свен-Ёран Эрикссон

Свен-Ёран Эрикссон Фото: globallookpress.com
В январе Эрикссон сообщил, что у него неоперабельный рак поджелудочной железы и ему осталось жить около года.
21 августа Эрикссон обратился с последним посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.
Эрикссон ранее возглавлял «Бенфику», «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер», а также сборные Мексики и Кот-д’Ивуара.
Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.