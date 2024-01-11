Бывший главный тренер сборной Англии сообщил, что ему осталось жить около года

У бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона обнаружили рак в терминальной стадии.

По данным шведских СМИ, у известного тренера неоперабельный рак поджелудочной железы.

«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадывались, что это рак. Да, это так. Но я должен бороться, пока могу.

В лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше. Но не думаю, что врачи могут быть полностью в этом уверены.

Лучше не думать об этом, потому что вам придется обмануть мозг. Я мог бы думать об этом все время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло», — сказал 75-летний Эрикссон в эфире шведской радиостанции P1.

Эрикссон ранее возглавлял «Бенфика», «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер», а также сборные Мексики и Кот-д’Ивуара.