Булыкин: Я бы не говорил, что потеря Глушенкова и Вендела — большое преимущество для «Спартака»

Бывший нападающий сборной Россиидал комментарий по поводу предстоящего матча между

«У "Зенита" квалифицированные футболисты на два состава, поэтому некоторые могут воспользоваться шансом и сыграть ещё лучше. Я бы не говорил, что потеря Глушенкова и Вендела — большое преимущество для "Спартака". Всё-таки "Зенит" играет дома. Думаю, у "Зенита" на протяжении сезона это будет не единственной потерей. Команда справится и будет играть.

У меня вопрос, как сыграет "Спартак". Они находятся на хорошем ходу и могут хорошо сыграть против чемпиона. Но шансы равны. Посмотрим дерби двух столиц. Надеюсь, нас порадуют забитыми голами и атакующими действиями», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.